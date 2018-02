Gewinner für den Trail Mehringer Schweiz und den Fährturmlauf Schweich

Einen Tag zu spät? Eigentlich wäre Donnerstag der gewohnte Tag für die Laufkolumne gewesen. Aber wer nicht läuft, ist in der Regel langsamer. Das muss ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge auch auf diese Verspätung beziehen. Es ist tatsächlich nicht einfach, Geduld zu bewahren und sich trotz bester Bedingungen mit Trockenübungen auf der Gymnastikmatte zu begnügen. Schade, denn allen Läufern, die nun auf gefrorenem Boden abseits des Asphalts unterwegs sein können, bietet sich dieses wunderbare Gefühl und Geräusch, wenn gefrorene Erdkrumen unter den Laufschuhen zerkröseln.

Vielleicht haben ja die Teilnehmer am Trail Mehringer Schweiz am 5. März das Glück, so etwas zu erleben. Für vier Läufer aus der Region habe ich die gute Nachricht, dass sie einen Freistart gewonnen haben. Silke Schmidt (Betteldorf) und Otmar Schmitz (Idesheim) dürfen auf der Strecke über 7 Kilometer an den Start, Kerstin Haas (Berg­licht) und André Gillen (Trier) gehen auf die 15-Kilometer-Distanz.