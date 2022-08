Fußball-Bezirksliga : 5:1 bei der SG Geichlingen: Der SV Konz lässt an der Grenze nichts liegen

WALLENDORF Während sich der SVK wieder auf Kurs wähnen darf, ist für die Eifeler nach dem Heimdebakel der Saison-Fehlstart endgültig Realität.

Für SVK-Trainer Thomas Berens hätte die Rückkehr aus dem Urlaub (mehrere Stunden zuvor um zwei Uhr nachts) nicht besser verlaufen können. Braun gebrannt und bester Laune attestierte er seiner Mannschaft „angesichts der Platzverhältnisse hier ein sehr ordentliches Spiel“. In der Tat ließen die Konzer keinen Zweifel daran, dass sie sich an der luxemburgischen Grenze den Frust nach der 2:3-Heimniederlage vom Wochenende zuvor gegen die Schweicher Mosella von der Seele spielen wollten.

An diesem Bild änderte sich auch nach dem Wiederanpfiff des Unparteiischen Lars Jakob Sonnen nicht sehr viel. Den Eifelern merkte an das Bemühen zwar an, der Partie nach zwei Niederlagen zum Auftakt noch einmal eine Wende geben zu wollen, doch die Konzer diktierten zunächst weiter das Geschehen. Als Louis Berens mit einem platzierten Flachschuss von der linken Strafraumgrenze aus auf 3:0 gestellt hatte, schien die Partie bereits nach gut einer Stunde gelaufen. Am Rande machte sich Kalle Gräfen, Trainer von Rot-Weiß Wittlich, der mit seinem Team in einer Woche in Konz antritt, Notizen.