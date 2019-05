Turnen : Anika Fuchs wird Verbandsmeisterin

Hermeskeil Starterinnen des Turngaus Mosel-Saar schneiden in Hermeskeil gut ab.

Insgesamt hatten sich 17 Turnerinnen des Turngaus Mosel-Saar für die Verbandsmeisterschaften qualifiziert. In verschiedenen Wettkampfklassen (Kür, Kür modifiziert und Pflichtwettkämpfe) traten die jeweils besten drei Turnerinnen aus acht Turngauen gegeneinander an und kämpften um die Qualifikation zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften.

Neun Sportlerinnen des Turn­gaus Mosel-Saar landeten am Ende von zwei spannenden Wettkampftagen in der Hochwaldhalle unter den Top zehn.

Eine lange Erholungspause haben die Turnerinnen nicht, denn der nächste Turngau-Wettkampf steht bereits an: Der erste Rundenwettkampf findet am 12. Mai in der Wolfsberghalle in Trier statt, Ausrichter ist die TG Trier. Um 9 Uhr startet das Einturnen des ersten Durchgangs, Wettkampfbeginn ist um 9.45 Uhr. Das Einturnen des zweiten Durchgangs ist für 12.30 Uhr geplant, der Wettkampfbeginn wird dann um 13.15 Uhr sein.