später lesen Wohnungseinbrüche Einbruchserie in Reinsfeld - Polizei sucht Zeugen FOTO: TV / Fritz-Peter Linden FOTO: TV / Fritz-Peter Linden Teilen

Twittern

Teilen



In der Nacht zum Samstag ist in zwei Wohnungen in Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) eingebrochen worden. In weitere vier Einfamilienhäusern haben Unbekannte versucht einzudringen. red