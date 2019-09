Polizei bittet um Hinweise : Auto auf Parkplatz in Thalfang beschädigt

Auto auf Parkplatz in Thalfang beschädigt

Vermutlich beim Ausparken ist am Dienstag, 10. September, zwischen 10 und 16.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße „Im Brühl“ in Thalfang ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, parkte eine Fahrerin ihren Wagen gegen 10 Uhr auf diesem Parkplatz. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte den geparkten Wagen. Danach verließ er die Unfallstelle. Zeugen die Informationen oder Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer/Fahrerin machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.