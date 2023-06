Feuerwehr im Einsatz Auto überschlägt sich bei Dudeldorf

Zu dem Unfall kam es am Samstagmorgne gegen 8.55 Uhr auf der B 50 zwischen dem Kreisel Spangdahlem und der Abfahrt Beilingen. Nach Informationen der Feuerwehr befuhr ein US-amerikanischer Autofahrer die Bundesstraße, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Da nicht klar war ob die der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt war wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Der Fahrer konnte jedoch ohne schweres Gerät aus seinem Wagen befreit werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die B 50 voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg, das DRK Speicher sowie die Feuerwehren aus Dudeldorf, Spangdahlem und Gondorf.