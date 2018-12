später lesen Polizei Autos touchieren sich mit Spiegeln FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Zu einem Zusammenstoß zweier Autos in einer Kurve zwischen Niederstadtfeld und Schutz kam es am Freitag um 14.25 Uhr. Ein blauer Skoda fuhr auf der L 27 von Niederstadtfeld in Richtung Schutz. In einer langgezogenen Kurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen mit Dauner Kennzeichen (vermutlich ein Hyundai) – die Autos trafen sich mit ihren Außenspiegeln.