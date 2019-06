Polizei : Bitburger Innenstadt: Auto- und Motorradfahrer geraten in Streit

Bitburger Innenstadt: Auto- und Motorradfahrer geraten in Streit

Bitburg Mehrere Motorradfahrer und Insassen von Autos sind am Samstagabend im Stadtgebiet von Bitburg aneinandergeraten. Die Polizei sucht Zeugen.

(red) Die Auseinandersetzung zwischen vier Motorradfahrern und mehreren Männern, die in zwei Autos unterwegs waren, begann laut Polizei an der Aral-Tankstelle Höhe „Am Markt“, wo die Kontrahenten zunächst nur verbal in Streit geraten sind.