Blaulicht : Zwei friedliche Demos zum Nahostkonflikt

Trier Am Samstag kam es vor der Porta Nigra zu zwei Demos: „Stand with Israel“ und „Pro Palästina“.

Zwei Demonstrationen zum Nahostkonflikt sind am Samstag vor der Porta Nigra in Trier aufeinandergetroffen. Eine lief unter dem Motto „Stand with Israel“, die andere hatte den Titel „Pro Palästina“. Laut Polizei versammelten sich rund 80 Teilnehmer der zuvor genehmigten Kundgebung „Stand with Israel“ am Samstag um 14 Uhr vor der Porta Nigra. Etwa 50 Menschen entschlossen sich daraufhin zu einer Spontandemo für die Palästinenser. Trotz der aufgeheizten Stimmung seien die Demos weitestgehend friedlich über die Bühne gegangen. Die Polizei spricht von einem „störungsfreien Verlauf“. Gegen 15 Uhr wurden beide Kundgebungen beendet.