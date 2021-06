Polizei : Das kann gefährlich werden! Unbekannte nehmen Gullydeckel in Morbach aus ihrer Verankerung

Das kann gefährlich werden! Unbekannte nehmen Gullydeckel in Morbach aus ihrer Verankerung

Morbach Die Täter nahmen die Abdeckungen heraus und legten sie wieder in der Nähe ab.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, haben Unbekannte gleich mehrere Gullydeckel in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni in der Bahnhofsstraße herausgenommen und diese dann im näheren Umfeld abgelegt. Geschädigt wurde nach bisherigen Ermittlungen niemand.