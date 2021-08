Großeinsatz : Jugendliche in Horath vermisst - Suche endet erfolgreich

Jugendliche in Horath vermisst - Suche endet erfolgreich

Horath Nachdem die Suche nach dem vermissten Mädchen Dienstagnacht unterbrochen werden musste, wurde am Mittwoch auch per Polizeihubschrauber rund um Horath weitergesucht. Hier sind die Details:

Nach der Mitteilung über eine vermisste Jugendliche gegen 21:30 Uhr wurde eine großangelegte Fahndung rund um Horath eingeleitet, da eine Gefahr für das Mädchen nicht auszuschließen war. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche in den Abendstunden.

Nachdem die Suche in der Nacht abgebrochen werden musste, wurde in den frühen Morgenstunden ein erneutes Großaufgebot von Feuerwehren, Suchhunden, Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber in das Umland von Horath entsandt.