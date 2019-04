später lesen Blaulicht Keiner zu Hause: Einbrecher in Trier-Ehrang aktiv FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Abwesenheit der Hauseigentümerin nutzten Unbekannte, um laut Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 13. April, und Donnerstag, 18. April, 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Ehranger Wald einzubrechen.