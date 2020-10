Polizei sucht Zeugen : Motorradfahrer fährt in falscher Richtung im Kreisverkehr und kollidiert fast mit Kleinwagen

Die Polizei Saarburg sucht Zeugen eines gefährlichen Verkehrsmanövers im Kreisverkehr am Freibad. Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Zu einer Verkehrsgefährdung durch einen Motorradfahrer ist es bereits am Mittwoch, 23. September, im Bereich des Kreisverkehrs am Saarburger Freibad gekommen. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Gegen 7.35 Uhr sei der Motorradfahrer von der B 407 aus Richtung Trassem kommend in den Kreisverkehr gefahren und haben diesen in falscher Richtung auf der linken Fahrspur zur Heckingstraße hin verlassen. Dabei habe der Zweiradfahrer einen im Kreisverkehr fahrenden Linienbus überholt. Bei diesem Manöver kam es laut Polizei beinahe zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinwagen, der auf der Heckingstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war.