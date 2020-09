Unfallflucht : Reisebus touchiert und weitergefahren

Saarburg (red) Zu einem Verkehrsunfall kam es laut Polizei am Freitag, 25. September, gegen 9 Uhr auf der L 132 zwischen Saarburg und Kahren. Der Fahrer eines LKW touchierte in einer engen Linkskurve aus Saarburg kommend in Fahrtrichtung Kahren einen entgegenkommenden Reisebus.

Der linke Außenspiegel des Busses wurde dabei beschädigt.

Der LKW-Fahrer flüchtete laut Polizei in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.