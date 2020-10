Illegale Müllentsorgung : Unbekannte entsorgen Fritteuse und Kühlschrank

D irekt an der L 141 wurde Müll entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Polizei

Salmtal Auf dem Parkplatz an der L 141 in der Gemarkung Salmtal in Fahrtrichtung Wittlich haben Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 14 Uhr diversen Hausmüll, einen Elektroherd und eine Fritteuse entsorgt.