Energieversorgung : Salmtal unter Hochspannung

In Salmtal bewegt der geplante Neubau einer Hochspannungsleitung die Gemüter (unsere Zeitung berichtete). Am Mittwoch, 9. September, findet dazu von 16 bis 18 Uhr in der Bürgerhalle Salmtal-Salmrohr eine Bürgerfragestunde statt. Mehrere Mitarbeiter des Netzbetreibers Amprion, sagt Ortsbürgermeister Markus Peter Meyer, werden vor Ort sein, um Fragen interessierter Bürger zu beantworten. Die Höchstspannungsleitung steht im Ort nicht nur wegen möglicher gesundheitlicher Aspekte in der Kritik. Die Gemeinde würde durch die vorgesehene Trassenführung nämlich auch Potenzialfläche für den Wohnungsbau einbüßen. Außerdem, so fürchten viele Bürger, könnte der für das Leitungssystem notwendige und im Vergleich zum Bestand um 20 Meter höhere Strommast das Ortsbild verunstalten.

Für diesen Neubau, Ersatzneubau genannt, will der Netzbetreiber Amprion in seiner Planung weitgehend den vorhandenen Trassenraum der Altanlage nutzen. Im nördlichen Bereich von Salmtal führt diese Trasse dicht an der Wohnbebauung vorbei. Salmtaler Bürger und auch Mitglieder des Gemeinderates fordern, dass der Trassenverlauf geändert und damit ein größerer Abstand zur Wohnbebauung eingehalten wird.