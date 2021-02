Blaulicht : Verdacht auf Brandstiftung in Tiefgarage des Trierer Eros Centers

Trier Zum Brand einer Tiefgarage in Trier-West am Samstagmorgen, 13. Februar, (der TV berichtete) sind mittlerweile zusätzliche Details bekannt.

Während der laufenden Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass bisher unbekannte Täter einen abgetrennten Raum in der Tiefgarage aufgebrochen hatten. Darin brach später auch das Feuer aus, wobei „diverse in der separaten Garage gelagerte Materialien beschädigt wurden“, so die Aussage der Polizei. Das führe zu dem geschätzten Schadenswert in Höhe von 10 000 Euro.