Weiterfahrt nicht möglich : Schiffsunfall bei Schweich: Tankschiff kracht gegen Brücke

Foto: Polizei

Schweich Unfall auf der Mosel: Ein Tankschiff ist am Mittwochmittag gegen die Brücke in Schweich gekracht. Das Schiff ist derart beschädigt worden, dass es nicht weiterfahren darf. Was passiert ist.

Die Schleuse Detzem hat am Mittwoch um 11.53 Uhr einen Schiffsunfall gemeldet: ein leeres Tankmotorschiff ist während der Talfahrt aus dem Hafen Trier kommend mit der Straßenbrücke Schweich kollidiert. Dabei wurde das Steuerhaus so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Wasserschutzpolizei Trier wurde ermittelt, dass das Tankschiff aus noch ungeklärter Ursache, vermutlich in Folge der hochwasserbedingten starken Querströmung, beim Durchfahren des mittleren Brückenbogens nach links gedrückt wurde. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Brückenbogen, bei dem das Steuerhaus und das Heck an Backbordseite beschädigt wurden. Am Schiffsantrieb und Steuerung entstand kein Schaden.