Feuerwehr : Feuer auf Balkon ausgebrochen: Was abends in Trier-Mariahof passiert ist

Feuer auf Balkon ausgebrochen: Was abends in Trier-Mariahof passiert ist

Trier Drei Leichtverletzte gab es am Dienstag nach einem Brand in Trier. Die gefährliche Situation war auf einem Balkon eines Wohnhauses entstanden.

Bei einem Feuer in Trier-Mariahof wurden am Dienstagabend, den 25. Mai, drei Personen leicht verletzt. Eine Kerze hatte einen Balkon in Brand gesteckt. Das Feuer war kurzzeitig auf die Dämmung des Hauses übergegangen. Als die Feuerwehr ankam, hatten die Bewohner des Hauses das Feuer schon größtenteils gelöscht. Hierbei zogen sich die drei Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen zu, meldet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin die Fassade nach versteckten Glutnestern ab.