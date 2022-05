Kriminalität : Fahndung: Unbekannte Täterinnen erbeuten mehrere Tausend Euro mit „Hexenritual“

Trier Zwei Frauen erbeuten mehrere Tausend Euro durch eine absurd wirkende Betrugsmasche. Jetzt fahndet die Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach ihnen.

Am 30. März diesen Jahres wurde eine 72-jährige Triererin in der Fleischstraße von zwei unbekannten Frauen in russischer Sprache angesprochen. Das Opfer, welches selbst Russisch spricht, wurde daraufhin in einem Gespräch davon überzeugt, dass sie verhext worden sei und mithilfe eines „Rituals“ von diesem Fluch befreit werden müsse. Die beiden Betrügerinnen erklärten der Frau, dass für dieses Ritual Geld und Schmuck benötigt werde. Dem Opfer wurde versichert, dass sie ihr Geld nach dem Prozedere wieder zurück erhalten würde. Nachdem die 72-jährige den Frauen mehrere Tausend Euro aushändigte verschwanden diese, nach Ausführung des angeblichen „Rituals“, mit der gesamten Beute.