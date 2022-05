Kriminalität : Einbruch in Trierer Fußgängerzone: Unbekannte stehlen Handys im Wert von mehreren Tausend Euro

Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Die Einbrecher schlugen am frühen Sonntagmorgen in der Fleischstraße in der Trierer Innenstadt zu. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Bei einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen, 15. Mai, in der Trierer Fußgängerzone erbeuteten bisher Unbekannte mindestens 23 Mobiltelefone, teilt die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen warfen die Einbrecher kurz vor 5 Uhr die Eingangstür des Ladens in der Fleischstraße mit einem Blumenkübel ein, der vor dem Geschäft stand.