Einsatz : Feuerwehr rückt am Abend zum Trier Alleencenter aus

Trier Die Trierer Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Einsatz am Alleencenter ausgerückt. Grund war eine Rauchentwicklung.

Wegen einer Rauchentwicklung musste am Freitagabend gegen 22.36 Uhr die Feuerwehr zum Alleencenter in der Ostallee ausrücken. Am Einsatzort stellten die Wehrleute am Eingangsbereich leichten Rauch fest. Da nicht klar war, woher der Qualm kam, suchten sie das gesamte Gebäude auf eine mögliche Brandquelle hin ab. Nach Informationen der Feuerwehr konnte die Ursache allerdings nicht gefunden werden. Nach einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei und die Polizeiinspektion Trier.