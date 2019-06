Polizei : Unbekannte demolieren Gegenstände auf Morbacher Schulhof

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach Unbekannte Personen haben in den vergangenen drei Wochen, insbesondere am Wochenende, 24. bis 26. Mai, auf dem bedachten Teil des Schulhofes der Grundschule in Morbach insgesamt drei Fallrohre und eine Tischtennisplatte beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem sei diverser Abfall auf dem Schulhof zurückgelassen worden, zum Beispiel zerbrochene Flaschen. Für diesen Vandalismus sucht die Polizei Zeugen. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533/93740 oder jede andere Polizeidienststelle, erbeten.

(red/iro)