Polizei : Einbruch in Einfamilienhaus

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich (red) In der Brunnenstraße in Osann-Monzel ist nach Mitteilung der Polizei im Zeitraum von Sonntag, 17. Januar, und Dienstag, 19. Januar, in ein Haus eingebrochen worden. Die Täter hätten sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus verschafft.

