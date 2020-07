Kriminalität : Einbruch in Maringer Kirche

Foto: TV/Klaus Kimmling

Maring-Noviand In die katholische Kirche in Maring wurde in der Nacht zum Mittwoch zwischen 20 und 7.50 Uhr eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Hintertür Zutritt zur Sakristei und über diese auch Zugang zum Altarbereich.

