Einbruch : Diebe stehlen Motorsägen und Laubbläser

Foto: Polizei Bitburg

Prüm Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in ein Baubetriebsgelände auf der Dausfelder Höhe in Prüm eingebrochen und haben dort mehrere Geräte (Freischneider, Motorsägen und Laubbläser) gestohlen.

Im zeitlichen Zusammenhang zu dieser Tat, konkret am Dienstag um 19.05 Uhr, war Zeugen ein weißer Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen aufgefallen, der im Bereich der Einfahrt zur Dausfelder Höhe stand.