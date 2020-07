Ohne Schutzkleidung unterwegs : Jugendliche bei Unfall mit E-Scooter in Gerolstein schwer verletzt

Foto: Polizei Bitburg

Gerolstein (red) Zwei Jugendliche, die mit einem Elektroroller in Gerolstein unterwegs waren, sind nach Mitteilung der Polizei am Dienstag, 28. Juli, gegen Mittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 18-jährige Fahrerin des E-Scooters, die einen 13-jährigen Jungen als Mitfahrer hatte, fuhr demnach durch die Brunnenstraße (B 410) aus Richtung Sarresdorfer Straße kommend in Richtung Pelm.

