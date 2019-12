Verkehrsschild geklaut in Maring-Noviand

Maring-Noviand Unbekannte entwenden ein Durchfahrts-Verbots-Schild von der Kreisstraße bei Maring-Noviand.

Über die Weihnachtsfeiertage kam es an der ehemaligen Kreisstraße 58 in Maring-Noviand zu einem Diebstahl eines Verkehrsschildes. Der bislang unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin entwendete ein Durchfahrts-Verbots-Schild, welches bereits seit mehreren Monaten am Beginn der unbefestigten Fahrbahn stand.