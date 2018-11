später lesen Polizei Unbekannter fährt Kind in Trier-Feyen an und flüchtet FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Gegen 7 Uhr ist am Dienstag am Fußgängerüberweg in Trier-Feyen in der Nähe des Kreisverkehrs Castelnau ein Junge auf dem Weg zum Schulbus angefahren worden. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weg.

