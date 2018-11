später lesen Polizei Diebe stehlen Geld aus einer Gaststätte FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Gonzerath. Bisher unbekannte Täter sind bereits am vergangenen Freitag in der Zeit von 0.30 Uhr und 6 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingedrungen.