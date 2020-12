Verursacher gesucht : Auto beim Parken beschädigt

Foto: TV/Frank Göbel

Neumagen-Dhron Parkrempler gesucht. Am Montag hat es laut Polizei gegen 19.40 Uhr in der Römerstraße in Neumagen-Dhron einem Verkehrsunfall gegeben.

Beim Einparken vor einem Döner-Imbiss wird ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto beschädigt. DEr Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern weiter über die Römerstraße in Richtung Trittenheim. Es soll sich um einen dunklen Pickup oder SUV gehandelt haben.