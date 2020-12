Mitarbeiter im Krankenhaus : Gefahrstoff-Unfall in Nitteler Apotheke - Salzsäure läuft aus

Foto: TV/W. Hoff

Nittel In Nittel in der Verbandsgemeinde Konz ist es zu einem Unfall mit Gefahrstoffen in einer Apotheke gekommen. Dort soll Salzsäure ausgelaufen sein.

(red) Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Saarburg auf Anfrage erklärt, kam es wohl im Labor der örtlichen Apotheke zu einem Unfall. Eine Flasche sei aus einem Regal heruntergefallen und deren Inhalt dabei ausgetreten.

Die Polizei vermutete, dass es sich um Salzsäure handeln könnte. Deshalb war unter anderem der Gefahrstoffzug des Landkreises Trier-Saarburg im Einsatz.