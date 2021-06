Greimerath : Polizei sucht Zeugen für Unfall

Foto: dpa/Friso Gentsch

Greimerath Im Gartenweg in Greimerath ist es nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 9. Juni, gegen 12.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, das ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellte Fahrzeug des Geschädigten.

