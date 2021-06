Polizei : Granate aus dem Zweiten Weltkrieg in Nittel gefunden

Granate aus dem Zweiten Weltkrieg in Nittel gefunden

Nittel Eine amerikanische Sprenggranate ist am Donnerstagvormittag im Ortsteil Rehlingen ausgegraben worden.

Bei Grabungsarbeiten für den Glasfaserausbau ist laut Polizei am Donnerstagvormittag im Nitteler Ortsteil Rehlingen eine amerikanische Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Mitteilung ist um 11.20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt und habe die Granate weggeräumt. Dabei sei ein Gefahrenbereich von fünf Metern frei gehalten worden. Bereits gegen 13.30 Uhr sei die Räumung abgeschlossen gewesen, teilt die Polizei weiter mit. Laut Nittels Ortsbürgermeister Peter Leo Hein werden immer wieder Granaten und ähnliches bei Bauarbeiten gefunden. Das sei in der Obermosel-Region, wo geschossen worden sei, als die Amerikaner von Luxemburg herangerückt seien, nichts ungewöhnliches. In Nittel sei es noch nicht besonders häufig vorgekommen. Zuletzt sei wohl vor wenigen Jahren im Ortsteil Köllig ein Geschoss ans Tageslicht befördert worden.