Hoher Schaden Betrunkener landet mit Auto in Weinberg

Der stark betrunkene Mann war in den Morgenstunden mit seinem Wagen stark betrunken auf der K56 bei Zell unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in einen Weinberg raste, meldet die Polizei. An dem Wagen und dem Weinberg entstand erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 2,9 Promille. Dieser muss sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.