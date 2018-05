Drei Treffer in sieben Minuten

Fußball: FSV Salmrohr feiert Kantersieg in Eppelborn. Dennoch kann Abstieg heute besiegelt sein.

(AA) Die klitzekleine Chance des FSV Salmrohr, zumindest noch den eventuell rettenden sechstletzten Platz in der Oberliga zu erklimmen, lebt nach dem klaren 5:1-Sieg im Kellerduell beim FV Eppelborn am Freitag weiter. Die TSG Pfeddersheim kann mit einem Sieg über den SV Morlautern aber am heutigen Samstagnachmittag für den wohl endgültigen Salmrohrer Abstieg sorgen.

Die Gäste mussten in der 23. Minute das 0:1 durch Jens Schlemmer hinnehmen. Der FSV kam wenig später erstmals in dieser Saison nach einem Rückstand zurück. Spielführer Gianluca Bohr fasste sich dabei aus 35 Metern ein Herz und traf in den Torwinkel (25.).

FSV-Coach Schäfer hatte bereits in der 37. Minute den am Knie verletzten Lucas Abend gegen Kai Bernard austauschen müssen. Gegen Ende musste Keeper Basquit raus, nachdem er sich am Rücken verrenkt hatte. Im Vergleich zum vorangegangenen 0:3 gegen den FSV Jägersburg fehlten der studienbedingt verhinderte Peter Irsch und Daniel Braun (hatte in der ersten Wochenhälfte hohes Fieber). Dafür durften Nils Habscheid und Kader Touré von Beginn an ran.

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Noch keine Minute war gespielt, da steckte Jakub Jarecki auf Tim Habscheid durch, der an Sorg vorbei das 1:2 markierte (46.). Im Anschluss an eine Flanke von Bohr beendete dann Ozoh seine Ladehemmung, die just nach dem 2:2 Ende Oktober im Hinspiel einsetzte (50.). Dann noch mal Habscheid, der Schlussmann Sorg im Eins-gegen-Eins überlistete (53.).

Selbst der stimmgewaltige Eppelborner Fanclub stellte danach seinen Support ein. Die Anhänger setzten sich gar demonstrativ mit dem Rücken zum Spielfeld gerichtet auf ihre Stühle.

So sahen sie auch nicht mehr das 1:5 durch Rasheed Eichhorn (75.). Am Ende kam die Elf mit dem (weitaus) größeren Willen zu ihrem höchsten Saisonsieg. „Wir haben den Eppelborner Blackout kurz nach der Pause eiskalt ausgenutzt. In der ersten Hälfte war meine Mannschaft noch nicht so wach, wie ich es mir vorgestellt hatte“, bilanzierte FSV-Coach Schäfer.

Eppelborn: Sorg – Oberhauser, Becker, Marjanovic, Kleer – Steinbeck (46. Saks), Roßfeld, Strauß, Pirron (46. Hamann) – Schwenk, Schlemmer

Salmrohr: Basquit (80. Schmitt)– Abend (37. Bernard), Düpre, Eichhorn, Bohr –Lames, N. Habscheid, Touré, T. Habscheid (65. Gilz) – Jarecki, Ozoh.

SR: Sascha Fischer (Hauptstuhl)

Zuschauer: 198