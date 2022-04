Karikatur : Rettungsring rettet nicht

Ist sie einer Hetzkampagne zum Opfer gefallen, war sie aufgrund ihrer privaten Situation hoffnungslos überfordert und/oder kümmerte sie sich zu viel um ihr Image und zu wenig um die Menschen im Ahrtal, wie viele Kritiker sagen?

Da stritten und streiten die politischen Beobachter sich trefflich. Seit Wochen stand Anne Spiegel, bis dato Bundesfamilienministerin in Berlin und zuvor Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, wegen ihres Verhaltens in der Nacht zum 15. Juli 2021 und danach heftig unter Beschuss. Da nutzte ihr zum Schluss auch die Flucht nach vorn nichts mehr, als sie am Sonntag ihren Frankreich-Urlaub zehn Tage nach der Sturzflut als Fehler bezeichnete und sich dafür entschuldigte. Der „Rettungsring“ hielt nur für einen Tag.