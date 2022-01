Leserbrief : Die globale Katastrophe nur noch abzuwenden, wenn sich alle Staaten in die Pflicht nehmen ließen

Die globale Katastrophe nur noch abzuwenden, wenn sich alle Staaten in die Pflicht nehmen ließen

Klimawandel

Alle reden vom Klimawandel. Doch das eigentliche Grundübel ist die Bevölkerungsexplosion der Menschheit. Solange wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, sind alle Versuche unsere Erde noch zu retten, zum Scheitern verurteilt.

Durch den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt sind nach Auffassung von Wissenschaftlern bereits mehrere natürliche Belastungsgrenzen der Erde überschritten worden. Stellvertretend seien hier nur die hohe Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre, das galoppierende Artensterben, die Änderungen in den globalen Phosphor- und Stickstoffkreisläufen, hervorgerufen durch die intensive Landwirtschaft und die Überfischung der Weltmeere, sowie der Verlust von Waldgebieten genannt. Werden weitere Grenzwerte überschritten, droht das gesamte Erdsystem aus dem uns bekannten Zustand zu kippen.

Der Vernunft gehorchend wäre die drohende globale Katastrophe nur noch abzuwenden, wenn sich alle Staaten auf der Welt In die Pflicht nehmen ließen. Wir in den Industriestaaten müssen unseren industriell begründeten Wohlstand stark herunterfahren und den Resourcenverbrauch rigoros minimieren. Die Einwohner in den Entwicklungs- und Schwellenländern, denen unser westliche Konsum- und Wegwerfgesellschaft sehr erstrebenswert erscheint, müssten zur strengen Geburtenkontrolle und zum Konsumverzicht bereit sein.