Leserbriefe : China-Lobby

China

Als Schwerpunkt chinesischen Einflusses gilt im deutschen Sprachraum das Bundesland Rheinland-Pfalz. Schaut man genauer hin, liegt dessen Zentrum und Zentrale genau in der Stadt Trier. Dort ist die wahre Hochburg aller chinesischer Lobby-Arbeit in unserem Lande zu verorten – mit dem mit Abstand fettesten „Konfuzius-Institut“. Als publizistisches Leitmedium dieser Region sollte der TV wegen des immer mieser werdenden Zustands in China dafür plädieren, das Treiben dieses asiatischen Landes in Trier möglichst einzudampfen ... In Zukunft werden diese ominösen Sonderbeziehungen für die Stadt nicht mehr Bonus, sondern Malus sein. (Ich rate dies als Berliner, der selbst für zehn Jahre in Trier gewohnt hatte ...).