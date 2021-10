Musik : Wenn der Kaiser auf der Bühne steht, ...

Konzert Roland Kaiser Foto: TV/Hans Krämer

Trier (red) … gibt’s im Publikum kein Halten mehr: 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten am Freitagabend in der Arena Trier ihren Star Roland Kaiser. Der 69-Jährige – wie immer elegant im schwarzen Smoking und mit Fliege auf der Bühne – machte im Rahmen seiner „Alles oder Dich“-Tournee Station an der Mosel und begeisterte seine Fans.⇥Foto: Hans Krämer