Telefonaktion: Gesundheit : Besser schlafen: 1000, 999, 998 ...

Wenn die Gedanken nicht zur Ruhe kommen: Jeder Dritte bis Vierte leidet in Deutschland unter gelegentlichen Einschlafproblemen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Trier Expertin Monika Neumann beantwortet pausenlos Leserfragen am TV-Telefon.

Die Rheinland-Pfälzer leiden häufig an Schlafstörungen. Das zeigt auch der Gesundheitsreport der Barmer, für den die Krankenkasse die Daten von rund 180 000 bei ihr versicherten Erwerbspersonen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz anonymisiert ausgewertet hat. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die TV-Telefonaktion zu diesem Thema großen Zuspruch fand. Eine Auswahl der Fragen: