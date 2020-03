Tipps vom Gartenprofi : Hecken schneiden leicht gemacht

Wann ist der beste Zeitpunkt, in welche Form schneidet man, worauf sollte man achten? Ein Experte beantwortet die wichtigsten Fragen.

Konisch oder gerade, zehn oder zwanzig Zentimeter Rückschnitt, März oder Juli? Es gibt einige Fragen, die sich beim Heckenschnitt stellen. Robert Kadros von der Baumschule Leick in Merzig weiß: „Das wichtigste ist, sich Zeit zu nehmen. Man will ja, dass die Hecke nachher anständig aussieht.“ Und dafür gilt es, einige wenige Dinge zu beachten.

Vor allem in den ersten Jahren nach der Pflanzung ist ein regelmäßiger Nachschnitt der Hecken wichtig, da so der Nachwuchs angeregt wird und die Pflanze dichter wächst. Immergrüne Nadelhölzer schneidet man in der Regel einmal jährlich. Viele Gärtner empfehlen hierfür eine konische, also nach unten breiter werdende Form. Das gewährleistet eine ausreichende Versorgung der unteren Triebe mit Sonnenlicht. Außerdem entspricht diese Schnittform auch dem natürlichen Wuchs beispielsweise einer Thujapflanze. „Nadelhölzer sollte man nur einmal pro Jahr im Juli schneiden“, sagt Kadros.