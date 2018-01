später lesen Verbraucher Richtig versichert, viel Geld gespart Teilen

() „Richtig versichert – viel Geld gespart“ lautet der Titel eines Infonachmittags, den die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Trier am Dienstag, 30. Januar, 16 bis 17 Uhr, anbietet. Sowohl Jugendliche und Berufseinsteiger als auch ältere Generationen wissen oft nicht, welche Versicherungen in ihrer Lebenssituation wichtig sind und welche man nicht unbedingt benötigt. In der Veranstaltung gibt Versicherungsexpertin Renate Schröder hilfreiche Tipps für einen optimalen Versicherungsschutz. Sie geht auch darauf ein, wie man einen preisgünstigen Versicherer findet und wie man überflüssige Versicherungen wieder loswird.