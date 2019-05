Wallfahrt in Herforst beginnt

(red) Die 14-Nothelfer-Wallfahrt in Herforst findet an diesem Wochenende statt.

Auftakt ist am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr mit der Eucharistiefeier und Lichterprozession durch den Ort. Anschließend ist Pilgertreff im Pfarrheim. Weiter geht es am Samstag, 5. Mai, um 10.30 Uhr mit dem Pilgerhochamt zu Ehren der 14 Nothelfer. Zum Abschluss wird am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr eine Pilgerandacht mit großer Sakramentsprozession und Segen gefeiert. Danach gibt es Pilgerkaffee im Pfarrheim. Vor und nach den Messen werden Nothelfer-Kerzen zum Verkauf angeboten.

In der Herforster Pfarrkirche St. Eligius sind um den Altar Figuren der 14 Nothelfer gruppiert. Sie sind Nebenpatrone der Kirche und werden als Schutzheilige im Gebet angerufen.