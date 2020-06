Behörden : Ab sofort zur Zulassungsstelle mit Online-Termin

Bitburg/Prüm Ab Montag, 15. Juni, gilt: In den Zulassungsstellen Bitburg und Prüm können Termine telefonisch über das Bürgerbüro (Telefon 06561/15 0) oder direkt online über www.bitburg-pruem.de (Auswahl „Termine“) gebucht werden. Antragsteller ohne Vereinbarung müssen sich zuvor beim Bürgerbüro (Haupteingang) anmelden und mit Wartezeiten rechnen.

(red) Trotz der Beschränkungen durch die Coronakrise soll das tägliche Besucheraufkommen in der KfZ-Zulassungsstelle noch besser reguliert sowie Wartezeiten und Kontakte auf ein Minimum reduziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Die Zulassungsstelle in der Außenstelle in Prüm ist nun auch wieder geöffnet. Termine können sowohl telefonisch über das Bürgerbüro oder direkt online über www.bitburg-pruem.de gebucht werden. Für Zulassungsdienste und gewerbliche KFZ-Händler werden in Bitburg und in Prüm eigene Schalter bereitgehalten.