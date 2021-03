Covid-19 : Aktuell 147 Menschen im Eifelkreis infiziert

Foto: dpa/Kira Hofmann

Bitburg/Prüm 147 Menschen (Sonntag: 141) sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 86, also etwa 58,5 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag, 22. März, mit. Neun weitere Menschen seien, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, drei hätten die Quarantänezeit beendet.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert stieg auf 63,6 (Sonntag: 61,6).

Die Verteilung der Infizierten: Stadt Bitburg 32, VG Arzfeld 5, VG Bitburger Land 31, VG Prüm 26, VG Speicher 22, VG Südeifel 31.

Die Zahlen seit Beginn der Pandemie: 2515 positiv Getestete, 2348 Genesene, 20 Verstorbene; 12 872 Impfungen, davon 9470 Erstimpfungen und 3402 Zweitimpfungen, 23 309 Testungen.