Generationen : Themencafé für Alt und Jung

Bitburg (red) Das DRK-Mehrgenerationenhaus in Bitburg lädt für Dienstag, 24. September, um 15 Uhr zum Themencafé mit Mechthild Mohnen ins DRK-Mehrgenerationenhaus, Erdorfer Straße 9, in Bitburg ein. Am Mittwoch, 25. September, gibt es im Mehrgenerationenhaus ab 8.30 Uhr ein Frühstück für Jung und Alt. Um Anmeldung bei Andrea Becker unter Telefon 06561/6020314 wird gebeten.