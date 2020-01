Selbsthilfegruppe : Augenstammtisch in Prüm

Prüm Beim Augenstammtisch können Menschen mit Augen- und Netzhauterkrankungen persönliche Erfahrungen, Tipps und Tricks für den Alltag austauschen. Treffpunkt ist am Mittwoch, 4. Februar, um 15 Uhr im DRK Café Kaiser, Am Stadtwald 5, in Prüm.

