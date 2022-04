Kunst : Basilika-Bild erzielt sehr guten Auktionspreis

Flensburg/Prüm Das Bild des Berliner Malers Christopher Lehmpfuhl mit einer Ansicht der Prümer Basilika-Fassade hat auf der Auktion zugunsten der Ukraine-Hilfe in Flensburg (der TV berichtete) einen sehr guten Preis erzielt: Nach einem Bietergefecht sei es am Sonntag bei 5700 Euro unter den Hammer gekommen, sagt der Organisator der Versteigerung, Kunsthistoriker Thomas Gädeke.

Ein Fernbieter aus der Südpfalz sei telefonisch dabei gewesen, habe aber nicht den Zuschlag erhalten, ergänzt Gädeke. Am Ende ging das Gemälde an einen Bieter im Saal. Was auch bedeutet, dass das Bild wohl nicht, wie in der Abteistadt erhofft, nach Prüm kommen wird.