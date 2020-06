Glaube : Kinder bemalen Steine für die Wolsfelder Kirche

Luise Wagner aus Ingendorf neben der „Bibel-Gebetsstraße“ in der Wolsfelder Pfarrkirche. Foto: Sandra Hoffmann

Wolsfeld (red) Kommunion­kinder aus Wolsfeld, Messerich, Niederstedem, Dockendorf und Ingendorf sowie zwei Kinder aus Bitburg haben Steine mit Motiven der Schöpfung und des Neuen Testaments bemalt. Passend dazu sind Bibelstellen ausgesucht.

Das Thema ihrer Erstkommunion lautet „Wir blühen auf in Gottes Garten“. Die „Bibel-Gebetsstraße“ ist in der Pfarrkirche St. Hubertus in Wolsfeld zu sehen oder unter www.pg-irrel.de. Foto: Sandra Hoffmann